Klokka fem ringes jula inn over hele landet. I Brønnøy holdes det gudstjenester i Brønnøysund, Velfjord og på Trælnes. Sogneprest Franziska Förster kunne ønske velkommen til en fullsatt kirke i Brønnøysund allerede klokka to i dag. Her ble det tent lys, og sunget kjente og kjære julesalmer. Kor i Øyan deltok også under gudstjenesten, hvor organist Magne Langås i dag spilte.