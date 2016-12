- Inviter en flyktning hjem til jul

-J eg var nylig på en liten ferietur til Cuba. Der var forskjellen mellom fattig og rik veldig åpenbar, og jeg fikk en påminnelse om hvor heldig vi er her i Norge, sier brønnøymannen Erling Solberg.

Han bestemte seg for å gjøre en forskjell for noen når han kom hjem. Det han valgte å gjøre har vakt stor tilslutning på facebook.

- Jeg bestemte meg for å invitere hjem to flyktningefamilier til jul, og har fått en overveldende positiv respons fra mange på dette. Jeg vil gjerne oppfordre andre til å gjøre det samme. I vår region bor det nå mange flyktninger som ikke har noe stort nettverk lokalt. For flyktninger som ikke behersker norsk så godt, så er det viktig å få komme hjem til oss norske for å få prate litt og bli kjent, tror Solberg.

Hans tiltak får også svært positiv respons fra Røde Kors.

- Vi setter veldig pris på slike tiltak som Solberg nå oppfordrer til. Vi ser at hverdagsinkluderingen, det å komme inn i det normale norske hjemmet skaper samhold. Vi tror at kontakten menneske til menneske er det som er den beste medisin, sier leder av Røde Kors i Nordland, Hilde Gunn Kristiansen.