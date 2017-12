Tiltakspris til gründer

Bindal

Det var en stolt og glad ordfører som på vegne av Bindal kommune delte ut tiltaksprisen for 2017. I sin tale sa hun at det var godt at det var mange i kommunen som fortjente å få denne prisen.

Åpen om utfordringene

"Denne gangen går prisen til en grunder som virkelig har satt Bindal på kartet. Han bestemte seg som skoleungdom at han skulle starte bedrift i Bindal. Da skjønner vi at det kommer innenfra, noe som er kjempeviktig for at en skal lykkes. Det må være den indre drivkrafta som gjør oss motivert til å stå på og ikke bare telle timer og penger. Selvsagt er økonomi viktig, men det er gleden ved hardt arbeid og stå på viljen som til slutt gir økonomi", sa ordfører Britt Helstad.

Hun fortalte om gleden ved å se Lars Berg-Hansen holde foredrag, spille og synge på konferanser.

- Ja, vi har tørka tårer for måten han har stått fram, hørt ham fortelle om alle utfordringene ved å være ung og starte bedrift. Til og med når mamma måtte hjelpe til, for å få det til å gå rundt. Folk måtte bare bli glad i ham, sier ordføreren og legger til at han var så ærlig og god til å sette ord på det som var problemene.

12-14 årsverk

Helstad sier at uansett hvor hun kom og sa hvor hun kom fra, spurte folk etter Lars Berg-Hansen.

- Han kjørte et hardt løp, satte seg hårete mål som andre delvis ikke trodde på. Men som han sa sist vi snakket sammen, han fikk rett. I dag har han 12-14 årsverk og bedriften har egentlig tjent penger fra første dag. I år passerer bedriften 30 millioner i omsetning. Det er fantastisk. Han har hele tiden tenkt hvilket problem er det han kan løse for kunden. Kundedrevet innovasjon maser Anja om. Han har forstått det og drevet det hele tiden, sier Britt Helstad.

Satte Bindal på kartet

Hun kunne ikke få understreket nok hvor mye hans innsats betyr for kommunen, både som bedriftseier og som ambassadør for Bindal.

- Du har virkelig satt Bindal på kartet i flere TV program, foredrag og du har vist med hele deg at du er stolt av å være bindaling. Du har også fått kjent at det er tøft å være i vinden. Derfor så godt å se at du er tilbake og at du har gode medarbeidere, som tar vare på deg og bedriften som er i stadig utvikling med nye produkter. Målet for driftsresultatet neste år skal ikke jeg nevne, men du har fortsatt hårete mål, jeg håper du får rett igjen og at du når dine mål. At din bedrift gjør det godt er bra for deg og dine ansatte, men også bra for Bindal kommune. Du er et forbilde for mange gründere, det må du aldri glemme, roste Britt Helstad før hun overrakte årets tiltakspris til Lars Berg-Hansen.