100 reinsdyr stupte i døden

– En reineiers verste opplevelse, sier Torstein Appfjell, leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til NRK .

Han selv ble vitne til tragedien fra helikopteret han satt i. En person på snøscooter berget så vidt livet ved å klamre seg fast mens snøscooteren og reinflokken skled utfor stupet.

Mandag holdt reinbeitedistriktet i Bindal kommune i Nordland på med reinflytting fra vinterbeite til sommerbeite da dyretragedien skjedde.

– Reinflokken havnet i en skrent med bare blank is. Dyrene har tydeligvis mistet fotfestet og falt utfor. Resultatet var at et stort antall dyr slo seg i hjel, sier han til NRK.

Appfjell forteller at det er mye is i området og bratte fjell.

– Rundt 80–100 er antatt døde etter fall fra stupet, sier han.