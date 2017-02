Sanner tok en Putin til Berg-Hansen

Det var i et intervju med VG stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap) fra Bindal tok store ord i sin munn for å beskrive hva hun syntes om at hjemkommunen skulle tvangssammenslås med trønderske nabokommuner.

– Ikke tale om. Jeg vil ikke bli trønder, sa Berg-Hansen til VG, før hun ble enda sterkere i ordelaget:

– Dette får meg til å tenke på russernes annektering av Krim, sa hun og viste til Russlands annektering av Krim-halvøya.

I stedet for sinne, reagerte kommunalminister Jan Tore Sanner (H) med humor. Høyres pressesjef Odd Hoen-Sevje la ut en henvisning til VG-intervjuet på sin egen Facebookprofil. Dette førte til flere humoristiske kommentarer, blant annet om Vladimir Putin. Sanner svarte med å legge ut et bilde av seg selv på hesteryggen ridende i en elv. Ikke helt ulikt det kjente bildet av Putin selv i bar overkropp på hesteryggen fra 2009.

En noe skamfull Berg-Hansen postet seinere følgende innlegg på sin Facebookside:

"Note to self; (og til dere som har lest VG) det er ikke alle tanker som passerer hjernen i opprørte situasjoner, man skal slippe ut! Situasjonen med Russlands annektering av Krim, kan overhodet ikke sammenlignes med tvangsflyttinga av Bindal. Jeg skulle svært gjerne funnet et annet, og bedre eksempel, da det er himla langt fra Bindal til Krim! Hvis det er noen som kan fortelle meg om tilsvarende dobbel tvang mot en kommune, vil jeg gjerne høre om det."

Seinere tilføyer hun også at hun gjerne skulle hatt dette sitatet usagt.