Vevelstad har laget kulturminneplan

Nyheter

Vevelstad kommune fikk full uttelling på sin søknad om 100.000 kroner til Riksantikvaren for å utarbeide en kulturminneplan.

Prosjektleder Torhild Haugann presenterte resultatet i kommunestyret før jul.

- Vi har vært en arbeidsgruppe som har avholdt fem folkemøter. Der ba vi om innspill, fikk veldig mange og har merket et stort engasjement, så vi føler at planen er godt forankret og har fått godt fotfeste. Det ble en vesentlig større plan enn først antatt. Det er vanskelig å stoppe når man har det så gøy, sier kunsthistoriker Haugann.

Med seg i arbeidsgruppen hadde hun ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen, rådmann John Arne Andersen, Turid Færøy, Beate Andorsen, Ken-Richard Hansen, Erik Solsem og Torhild Lamo.

Seks kategorier

Kulturminneplanen består av seks kategorier: martime, samiske, bergverk, ferdeselsveier, bygninger og bygningsruiner.

- Selve objektdelen består av tusenvis av spennende objekter. Det er også en handlingsplan på 18 punkter. Ett av dem er å lage en minnebok til bruk på sykehjemmet. Det er gjort andre steder med godt resultat, sier Haugann.

Planen vil gi en oversikt, sikre kunnskap og være et redskap for prioritering av hvilke kulturminner som skal bevares for fremtiden.

- Den vil være et verktøy både for de som driver med planleggingsarbeid i kommunen og for næringsdrivende og reiseliv, sier Haugann.

Hun understreket at det ikke er automatikk i at man skal verne områder med kulturminner.

- Det er en klar forskjell i bevaringsverdige og verneverdige områder. Sistnevnte er det Riksantikvaren som håndterer ut fra lovverk. Mange grunneiere ønsker å ta vare på bevaringsverdige kulturminner på sin eiendom i samarbeid med kommunen, sier Haugann.

Selve planen med registreringer, informasjon og bildemateriale digitaliseres slik at det både er tilgjengelig og bevares for ettertiden.

- Arnt Åsvang og Odd Olsen med flere registrerte fortøyningsbolter rundt i kommunen, men det arbeidet er borte. Vi har i alle fall ikke funnet det. Nå blir alt digitalisert, sier Haugann.

Arbeidsgruppen har også trukket veksler på både Olsen og spesielt Åsvangs arbeid med lokalhistorien. Det går fram av litteraturlisten.

Haugann la til at hun er spesielt interessert i fortøyningsbolter som dokumenterer ferdsel fra tidligere tider. De inngår også i planen. Blant annet med bolter fra 1800-tallet på Hamnøya.

God mottakelse

Prosjektlederen er samtidig klar på at dette ikke er det ferdige produktet for all framtid.

- Dette er en førstegenerasjonsplan i den forstand at vi begynner med disse kulturminnene, og så fortsetter planen når den kommer opp til rullering, sier Torhild Haugann.

Fra 2012 og til i fjor vår var hun avdelingsleder ved Vevelstad bygdetun. Hun ledet turistsatsingen ved Norsk havbrukssenter på Toft fram til desember 2016. Hun har nå flyttet tilbake og kjøpt gård i Vevelstad.

Presentasjonen av kulturminneplanen ble godt mottatt av kommunestyret.

- Brønnøy har kommet langt med sitt arbeid på feltet, nå kommer vi skikkelig etter, sier ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

- Jeg synes planen har en fin utforming som engasjerer folk, sier Hilde Elise Pedersen.

Harald Axelsen tok til orde for bevaring gjennom bruk.

- Det er viktig at vi tar ansvar også for det som er i bruk, som de gamle skolehusene i kommunen, mener Axelsen.

NB: Saken er rettet når det gjelder Hauganns nåværende stilling.

Se Vevelstads kulturminneplan her.