Dette leste dere i 2017

Nyheter

Det har vært et innholdsrikt år på Sør-Helgeland, og Brønnøysunds Avis' journalister har laget 110 papirutgaver, og skrevet et stort antall nettsaker.

Nytt av året er at også BAnett gikk over til en betalløsning, der Pluss-sakene krever abonnement for å leses. I skrivende tidspunkt er fordelingen av Pluss-saker og gratis-saker om lag 50/50 på forsiden av BAnett.

BAnett har hatt 13,2 millioner sidevisninger i 2017. Dette er en nedgang fra 16,5 millioner sidevisninger i 2016.

I denne saken skal vi liste opp de mest leste sakene fra året som gikk. Vi teller ikke trafikkulykker eller lignende, eller faste sider på BAnett som Skipstrafikken, Webcamera, Siste overdragelser o.l.

Redningsaksjonen for spekkhoggerne som satt fast i Trælvikosen fra 20. mai er årets mest leste sak, med 14.549 visninger. Med om lag 100 frivillige hjelpere, 25 båter og 20 kajakker stilte lokalsamfunnet opp i en stor folkeaksjon, og spekkhoggerne kom seg endelig ut.

At det blåser er ikke ukjent for oss som bor på kysten, noe denne saken fra 1. januar viser med all tydelighet. Ferja «Tenna» skulle legge til land på Søvik i Alstahaug, og da tok vinden skikkelig tak. Interessant, mente leserne, saken er lest 13.755 ganger, og 8.131 har sett videoen.

Huset i Jektskipperveien 26 ser helt normalt ut. Men hva som ble gjort med det var alt annet enn vanlig. Da den kvinnelige eieren av huset døde i desember 2016, ble huset testamentert til dyrebeskyttelsen. 13.185 leste saken om den rause gaven.

Etter klager på bråk tok BAnett i januar kontakt med rånemiljøet i Brønnøy. De snakket fritt om hvem de er, og hva de gjør. Reportasjen ble lest av 10.352.

Journalistikk er også folkeopplysning. Denne saken ble skrevet i den ånden i april 2016, men er likevel lest 10.119 ganger i 2017.

Været er alltid interessant, og dette ekstremvarslet fra november viser da det, og er lest 9.874 ganger.

I debattinnlegget «Lovens korte arm» tar politibetjent Espen Berg Olsen ved Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor et oppgjør med politireformen. Han fikk mange gode tilbakemeldinger i ettertid, og innlegget er lest 7.225 ganger.

Med bare tre dager igjen kom meldingen om at FlyViking AS skal innstille driften. I en kryptisk pressemelding hintes det imidlertid til at selskapet skal starte et nytt AS, og drive en lønnsom rute videre. Leserne var interesserte, og saken er lest 7.198 ganger.

Folk vil gjerne dele gleden når noen vinner i Lotto. Denne saken fra april er lest 7.114 ganger.

Vi lever tett på vannet, og at regjeringen opphever forskrift om vannscooter ble lest 6.925 ganger i januar.

11. Ferjeleiet i Andalsvåg ramlet i havet

I februar ramlet ferjeleiet i Andalsvåg i havet. Saken er lest 6.393 ganger.

12. Aursletta på TV

I november gikk et program fra Aursletta på NRK, som en episode i serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». 6.062 leste saken.

13. Nok en Lotto-millionær

En Brønnøymann var i april én av vinnerne av 27,5 millioner kroner. 5.928 leste saken.

To brønnøybønder var i juni ute med sangen «Du å e». Lest 5.735 ganger.

Årets store samferdselsnyhet på Sør-Helgeland var nok for mange nyferja MF «Hornstind». Da BAnett i januar kunne melde at den nye ferja var sjøsatt og skulle til Norge, ble denne saken lest av 5.569 lesere.