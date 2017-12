Slik blir årets nyttårsvær

Nyheter

Lørdag har det vært en del snøbyger, og snøen ligger tett flere steder. Og det kan fortsette utover lørdag.

– Det er noen byger, en blanding av sludd og snø. De holder seg lørdag, men det klarner nok opp i løpet av natten, sier meteorolog Trond Lien.

Fint nyttårsvær

Men søndag - nyttårsaften - blir det bedre.

– Det ser fint ut for Helgeland. I nyttårsaften blir det vind fra sørøst, liten kuling på utsatte steder. Litt vind blir det altså her og der. Men ellers blir det fint vær, god sikt og tørt, og lite skyer. Det ser fint ut for fyrverkeriets del, man slipper både tåke og tett snøvær, bortsett fra om man er på et sted der det blåser mye, sier Lien.

Fortsatt fint i det nye året

1. nyttårsdag da?

– Det fortsetter nok med liten kuling på utsatte steder, men den snur til sørøstlig vind. Det blir stort sett oppholdsvær på 1. nyttårsdag. Det er noe nedbør i Sverige som kan komme som snø i grensestrøkene, men det blir nok lite av det ute på kysten, mener meteorologen.