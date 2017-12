HRS reagerer på unødig nødrakett utenfor Austbø

Nyheter

Lørdag kveld ble det observert en nødrakett øst for Altra på Austbø utenfor Sandnessjøen.

– Aldri lov!

Det melder Hovedredingssentralen (HRS) Nord-Norge klokken 22.40.

Ifølge HRS ble det gjennomført søk med ambulansehelikopter og -båt, men det ble ikke gjort noen funn.

– HRS minner om at det ALDRI er tillatt å bruke nødraketter som annet enn nødsignaler! konkluderer Hovedredningssentralen.

Mange nødraketter sist nyttårsaften

Det samme var budskapet fra brannsjef Geir Johan Hanssen før nyttårsaften i fjor.

– For det første skal det ikke brukes nødraketter, det er forbudt, sa han da.

Vakthavende brannsjef Yngve Torgnesøy kommenterte også at flere skjøt opp nødraketter over Brønnøysund nyttårsaften i fjor.

Nødraketter ble redning i fjor

– Det er ikke greit. Men det er fint lite vi kan gjøre med det, vi kan ikke kjøre rundt og se etter hvem som gjør det, ikke er det vår jobb heller. Det er jo dumt det skjer, men vi ser at det er mange som vil bruke rakettene sine, sier Torgnesøy.

Da var det ikke mange dagene siden en 25 fots motorbåt forliste utenfor Herøy. Fire skipbrudne kom seg opp på et skjær i et område med mange skjær og holmer. De fyrte opp en nødrakett da de fikk syn på letende båter.

– Det er opplagt at om det skytes opp nødraketter på nyttårsaften, og én av de er et reelt nødsignal, så kan det hende at den som trenger hjelp ikke blir sett, sa Torgnesøy.