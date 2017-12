Flott skidag i Kvervet

Nyheter

Liten og stor hadde det moro med all slags skiaktivitet i Sømna ILs anlegg i Kvervet i dag.

- Det er flotte forhold her og Svein Lillefjell skal ha en stor takk for at han prepper løypene så fint for oss, sier Anette Einarsen, som har sendt oss et knippe bilder.

Artig å gå på ski

Emma Anine Helstad Amundsen prøvde også lysløypa i dag og er meget tilfreds.

- Det er veldig fine forhold og artig å gå på ski, sier hun.

I Klokkaråsen er det også flotte forhold for vintersport, med nyoppkjørte spor i lysløypa og åpen akebakke.

Fra Terråk meldes det om spor både i lysløypa og opp til Terråksætra.

- OK forhold. Perfekte forhold i lysløypa, skriver løyekusk Stein Georg Lande på facebook.

- Helt helt topp forhold. Har testa opp te Terråksætra, skriver Turid Klimpen Lande.

Scooterspor på Gåsheia og i byen

På Gåsheia har Tjalg kjørt opp spor i lysløypa med scooteren.

- Det er litt lite snø, så vi har ikke kunnet bruke løypemaskina ennå, sier Per Otto Stangvik.

Men det er godt mulig å ta seg en skitur.

- Og i akebakken er det fine forhold. Det har vært mye folk her. Neste søndag er skihytta åpen, sier Stangvik.

I byen har BIL kjørt opp spor med scooter i løysløypa, rundt Svarthopen og ut til Klubben.