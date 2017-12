Togpassasjerer ble evakuert etter røykutvikling

Nyheter

2. juledag ble det røykutvikling i bakerste vogn i toget fra Mo i Rana til Trondheim, skriver Rana Blad. Det skjedde like ved stasjonen i Levanger, og passasjerene måtte evakuere toget.

Blant passasjerene var Siv Mona Johansen Skauvik. Hun og venninnen evakuerte toget og etter hvert fikk reise videre med lokaltog til Trondheim.

- Folk var rolige og tok det ganske greit, forteller hun til BAnett.

- Det startet med at vi fikk beskjed om at det var noe teknisk og vi måtte vente på beskjed. Så fikk vi beskjed om at det var røykutvikling bakerst i toget.

Heldigvis gikk det bra. Damene rakk neste tog, og i 17-tiden var de på Oppdal.