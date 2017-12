Prosten forlater Sør-Helgeland

Nyheter

August 2014 startet Sigridur Gudmarsdottir i stilingen som prost på Sør-Helgeland, som den første ikke norske-statsborger som ble prost i Norge.

Nå går ferden videre. På sin blogg skriver Gudmarsdottir at har fått permisjon uten lønn fra prostejobben i første halvår 2018. Da skal hun arbeide som vikar i seks måneder hos Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin. Det er et seminar i høyere utdanning i Tromsø som tilbyr utdanning for prester, diakoner, kantorer og kateketer

Fikk fast jobb

Gudmarsdottir skriver at prosten i Nord-Helgeland, Olav Rune Ertzeid, skal vikariere som prost i Sør-Helgeland prosti i denne perioden.

Gudmarsdottir har også søkt fast stilling hos KUN - og blitt tilsatt. Fra 1. august neste år blir hun fagansvarlig for studieretning prest hos utdanningssenteret.

- Jeg syntes jobben i Tromsø virket utrolig spennende. Tromsø er et senter for sirkumpolar forskning, for samisk tro, kultur og livssyn, for klimaspørsmål og for kontekstuell teologi i nord. Alle disse felter er dypt relevante til min egen forskning. Og jeg håper også at min innsats kan bidra til gode rekrutteringsprosesser og at flere vil bli prester og andre vigslede medarbeidere. Kanskje kan min erfaring herfra bidra til at flere prester søker seg til vakre Helgeland. Jeg er derfor veldig spent og ser frem til å begynne å undervise på KUN i det nye året, skriver hun.

Vanskelig valg

Gudmarsdottir understreker at det har vært en tung beslutning å forlate Brønnøysnd.

- Jeg liker så godt min jobb som prost. Jeg har det godt i Brønnøysund, har lært mye om ledelse og å være prest i Norge. Vi har vært godt tatt imot her, presteboligen er det vakreste huset jeg har noensinne bodd i, jeg jobber med fine prester og flotte staber og menighetsråd i Sør-Helgeland prosti og jeg opplever at min jobb gir meg mening og glede. Hvorfor skulle jeg dra når jeg har det så godt?

Svaret er at hun har drømt i mange år om å arbeide innen akedemia.

- Jeg har doktorgrad og har brukt fritiden min for mange år til å lese og skrive fagartikler. Jeg har også skrevet en bok som har blitt godt tatt imot av fagmiljøet mitt. Et av det som har vært mest viktig for meg i prostejobben er å kunne veilede prester og bruke min lange erfaring som prest for dem som er ny på jobb. Denne stillingen i Tromsø gir meg mulighet til så mange ting. Jeg får bruke tid på å forske og skrive som er en lidenskap for meg. Og jeg får undervise og veilede og legge til rette for dem som er på vei inn i prestetjeneste.

