Så «effektive» er Brønnøys barnehager ifølge regjeringen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) offentliggjorde forrige uke kommunedata.no (ekstern lenke). Der kan man sammenligne hvor effektivt de enkelte kommunene driver innen forskjellige sektorer, som pleie og omsorg, barnehage og grunnskole.

– For å gjøre offentlig sektor bedre må vi jobbe smartere, ikke løpe fortere. På kommunedata.no kan kommunene se hvordan ressursene brukes og sammenlikne seg med relativt like kommuner. Dette gir kommunene gode muligheter til å lære av hverandre, sier Sanner i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen kan effektivisering gi innsparinger på om lag 29 milliarder kroner, om alle kommunene drev like effektivt som de beste i klassen.

Brønnøy 28. mest effektiv

I analysen har man blant annet sett på resultatene kommunene oppnår, som for eksempel oppholdstimer for barn i barnehage, som så vurderes opp mot hvor mye lønnskostnader man har i barnehagesktoren i kommunen. Det skal også legges kvalitetsmål til grunn, som hvordan barna har det i barnehagen.

Målingene tar utgangspunkt i hvilke kommuner som er mest effektive, og gir disse 100 poeng. Det vil si at en kommune som oppnår en poengsum på 77 (som Brønnøy gjør på barnehager) er 28 prosent mindre effektive enn den beste kommunen, i en gruppe av sammenlignbare kommuner.

Brønnøy er ifølge målingen 28. mest effektiv på barnehager i en gruppe på 55 kommuner.

Kritiske

Utdanningsforbundet er sterkt kritiske til målemetoden.

– Det er oppsiktsvekkende at myndighetene velger å vurdere barnehage, skole og eldreomsorg ut fra samme effektivitetskriterier som i vareproduksjonen, sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås til Barnehage.no.

Barnehage.no er en nettavis som eies av interesseorganisasjonen Private barnehagers landsforbund (PBL).

Valås mener regjeringens mål på effektivitet i realiteten er et mål for noe ganske annet.

– Å produsere flest mulig oppholdstimer i barnehagen til en lavest mulig kostnad, er faktisk oppskriften på å lage barnehager som er dårlige for barna og som har dårlige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, sier hun.

PBLs administrerende direktør Arild M. Olsen er også kritisk til målingen.

– Hvis en kommune bruker mindre penger enn en annen per oppholdstime i barnehage, gir det ingen mening å snakke om effektivitet uten å ta andre forhold i betraktning: For eksempel ansattes trivsel, ansattes sykefravær og foreldrenes fornøydhet og hva slags pedagogisk utbytte barna har hatt av å være i barnehagen. Slik departementet her regner effektiviteten, blir det både meningsløst og uansvarlig, sier han til barnehage.no.

Et utgangspunkt for å vurdere

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer barnehage.no på epost:

«De kommunale tjenestene er komplekse, og det er mulig å skissere, men ikke beskrive fullt ut, tjenestene i de enkelte kommunene ved hjelp av indikatorene. Undersøkelsen har veldig gode kvalitetsmål innen grunnskole. Både læringsutbytte og hvordan barna har det på skolen fanges opp. Innen barnehage er det mindre muligheter for bruk av gode kvalitetsmål per i dag, men leke- og uteareal fanger opp kvalitative aspekter i barnehagene.

For barnehage er det riktig at undersøkelsen først og fremst fanger opp ressursbruk i forhold til oppholdstid for barn. Som alltid med slike analyser, vil det være usikkerhet og ulike tolkningsmuligheter av resultatene. Dette er derfor ingen fasit, men en kilde til videre refleksjon.

Er det eksempelvis slik at en kommune bruker dobbelt så mye ressurser i forhold til oppholdstid sammenliknet med tilsvarende kommuner er dette et utgangspunkt for å vurdere om man får igjen for dette gjennom tilstrekkelig økning i kvaliteten. Vi vil jobbe videre med å videreutvikle indikatorer for kvalitet.»

