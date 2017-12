Flyktningetjenesten i Bindal inviterer til julefeiring

Nyheter

Flyktningkonsulent Åshild Dybvik Gillund i Bindal kommune opplyser at det i år inviteres til julefeiring for flyktninger og andre som ikke har familiære planer i jula. Feiringen finner sted på Terråk gjestegård, som også sørger for en skikkelig julebuffe, på 1. juledag.

- Her blir det åpne dører fra ettermiddagen av, med lek, gang rundt juletreet, julenisse og det som hører til. Dette er et gratis arrangement, sier Gillund.

Flere kulturer - felles mål

Hun sier arrangementet handler om å gi folk mulighet til å finne noe meningsfylt å bruke litt av tiden sin på i jula.

- Det er egentlig to ting. Det ene er at vi lever i en tid der folk flere og flere jeg snakker med leter etter å finne meningen med høytidene vi feirer. Det å dele tiden sin og være i lag er kjempeviktig. Det er også slik at mange gruer seg til jul, høytidene kan være vanskelige for mange. Og så er det slik at vi har mange kulturer i Bindal etter hvert. Vi har 33 flyktninger her i kommunen. Jeg tror vi må åpne opp for å feire hverandres høytider sammen mer enn det vi tradisjonelt gjør, sier flyktningkonsulenten.

Det understrekes at julefeiringen også handler om å skape en arena der flyktningene kan lære om norsk kultur og tradisjoner.

- Dette blir ikke religionsbasert. Men de som kommer ønsker å lære mer om vår kultur og hvorfor vi feirer jul. Det ser vi spesielt i forhold til ungene som er her, de har juleverksted på skolen og alt rundt dem er bare jul. Det er kanskje ikke slik at man feirer jul i en annen religion. Da må vi lage en arena der dette er greit. Jeg tror vi trenger å skape slike plasser, der ungene hovedsakelig kan få gode opplevelser og kjenne at det går fint å leve med to kulturer hånd og hånd, sier Gillund.

Mange vil være med og feire

Alle flyktningene har meldt sin ankomst, bortsett fra noen få som skal reise bort.

- Vi håper at mange støtter opp om dette. Jeg har allerede blitt kontakt av flere som ønsker å bidra til dette og være med. Det er fantastisk, sier flyktningkonsulenten.

Påmeldingen til arrangementet gjøres hos Gillund, og pågår fram til tirsdag.

- Vi vet at det er en del som sitter alene i jula og som kan få en god opplevelse her, sier hun.