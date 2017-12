137.000 fylkes-kroner til Sømna brannvernforening

Nyheter

Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som har bevilget 137.000 kroner til Sømna brannvernforening for å arrangere trafikksikkerhetsdager i 2018. Disse skal gjennomføres i Sømna for 300 ungdommer fra Sør-Helgeland i april.

– Målet med dagene er å øke ungdommens oppmerksomhet og kunnskaper om trafikksikkerhet slik at deres holdninger og adferd endres, sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), som er leder for trafikksikkerhetsutvalget.

Får se «trafikkulykke»

Ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen skal flere viktige aktører delta, og det skal arrangeres en øvelse/demonstrasjon av en «trafikkulykke», samt praktiske øvelser.

Hensikten med trafikksikkerhetsdagene i Sømna er blant annet å:

Skape gode og trafikksikre holdninger hos unge

Vise konsekvenser av valg

Vise samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene

En særlig utsatt gruppe

Ifølge pressemeldingen satser trafikksikkerhetsutvalget på unge.

– Ungdom er en viktig målgrugge for NFTU. De er en særlig utsatt gruppe i trafikken, sier Eggesvik.

Han viser til at trafikksikkerhetsdagene er med på å oppfylle tiltak fylkeskommunen er ansvarlig for i både Regional transportplan Nordland 2018-2021 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for veg 2018-2021.