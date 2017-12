BIL får fem millioner kroner til ny-hallen

Nyheter

Mandag hadde Helgeland Sparebank sin julelunsj på Kred.

– Snart jul

Først hadde Hanne J. Nordgård et foredrag om banken, før det ble tid for gaveutdeling fra Helgeland Sparebanks gavestiftelse og Sparebankstiftelsen Helgeland. Førstnevnte ble delt ut av Magne Saltnes, sistnevnte av styreleder for Sparebankstiftelsen, Brynjar Forberskog.

– Det er snart jul, så det er på tide med noen gaver, sa Forberskog.

Får fem millioner kroner

Og julegaven er at BIL får ny hall.

– Det har vært gjort et par forsøk humrer Forberskog, med henvisning til lufthallen.

Konkret gis det fire millioner kroner fra Sparebankstiftelsen, og én million kroner fra Gavestiftelsen, til sammen fem millioner kroner.

Står ved lag i to år

Gaven står ved lag i to år fra 22. november, og må være ferdigstilt innen tre år.

– Det skal gå bra, svarte BIL-leder Espen Slotvik, som takket for gaven.

Slotvik pekte også på at dette kan gi muligheter for kulturhus i samfunnshuset.

Forberskog nevnte også at det er tidsfrist på gaven som ble gitt til Lille Brønnøya-prosjektet.