To til tre personer slåss på utested i Brønnøysund

Nyheter

Politiet i Nordland fikk klokken 02.50 natt til søndag melding om slåssing på et utested i Brønnøysund, og sendte en patrulje til stedet.

– Vi fikk beskjed om at det var to til tre personer involverte i et slagsmål. Da vi kom til stedet var de som var involvert borte. Det løste seg selv, sier operasjonsleder Marius Skålvoll ved Nordland politidistrikt til BAnett.

Politiet følger ikke opp slagsmålet.

– Politiet anser saken for å være ute av verden, vi har ikke så mye å gå etter, sier han.

Ifølge Skålvoll har det ikke vært andre meldinger fra Brønnøysund natt til søndag.

– Det har stort sett vært rolig, sier operasjonslederen.