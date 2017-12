Bindals rådmann ønsker å slå sammen med Vikna og Nærøy

Nyheter

Rådmann Knut Toresen i Bindal anbefaler at kommunestyret går inn i forhandlinger med Nærøy og Vikna om sammenslåing. Det melder Namdalsavisa fredag.

I NAs lørdagsavis omtales rådmannens innstilling mer omfattende. Bakgrunnen er at rådmannen i sist kommunestyremøte ble bedt om å legge frem en sak som bakgrunn for å beslutte en eventuell søknad om reversering av sammenslåing av kommunene.

Generalistkommunen under press

Toresens anbefaling er ifølge avisa klart å gå i dialog med Nærøy og Vikna om sammenslåing fra 2020.

– Generalistkommunen er under kraftig press, og krav fra innbyggere og myndigheter tilsier spesialistkompetanse på stadig flere felt. En større kommune bør ha bedre mulighet til å skaffe kompetanse samt ha stillinger som ikke har så bredt fagfelt som mange stillinger i små kommuner. Fagmiljø blir viktig framover, er et av rådmannens argumenter i hans innstilling, ifølge Namdalsavisa.

Helstad er usikker

Avisa har også kontaktet bindalordfører Britt Helstad (Ap).

– Jeg er veldig usikker på hva som er rett, det er slett ikke enkelt å stå alene. Jeg er svært usikker på det framtidige inntektssystemet. Det er mange usikkerhetsfaktorer, som havbruksfondet og produksjons-avgifta, påpeker Helstad til avisen.

Bindals kanskje sterkeste tilhenger av sammenslåing, Venstres Magnar Bøkestad, er glad for innstillingen.

– Jeg er veldig glad for at han mener det som vi andre har sagt lenge, kommenterer han til Namdalsavisa.

Krf snudde om tvang

Årsaken til at dette nå må behandles politisk er at Krf i slutten av november gjorde det klart at partiet ville støtte søknader om reversering av tvangsvedtak for blant annet Bindal.

Da reagerte Helstad med glede.

– Ja, det er dette vi har jobbet for, så det ville være gledelig, sa Helstad da.

Venstre-Bøkestad var ikke noe glad for nyheten.

– Det syns jeg er leit på vegne av bindalingene. Grunnen til at vi i Venstre mener det vi mener er at vi ønsker best mulig kommunale tjenester til befolkningen. Det dårligste alternativet er å fortsette alene og slite med økonomien alene. Vi har lånt oss kraftig opp, rådmannen sliter med å få budsjettet i balanse selv med dramatiske kutt, som han kaller det, sa Venstre-lederen.

KrF vil la Bindal bestå som egen kommune Kristelig Folkeparti har bestemt seg for å la Leka og Bindal bestå som egne kommuner.

Mossleth tok opp Bindal på tinget

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) tok opp Bindal i Stortinget på torsdag.

– Vi har Bindal i våre hjerter, sang Dag Christer Brønmo 1. mai i Bindal. Det var et fantastisk arrangement å være med på, hvor stort sett hele bygda hadde møtt fram, og der Trygve, vår partileder, fikk trampeklapp. Det var helt tydelig at bindalingene var på lag med Senterpartiet den dagen, og det var også helt tydelig at Bindal var på lag med Senterpartiet under valget. Vi ble det største partiet og fikk en utrolig oppslutning. Jeg er veldig glad for at Bindal nå kan velge selv, og at Kristelig Folkeparti bidro til å oppheve det tvangsvedtaket. Men det er synd at partiet står bak så veldig mange av de andre tvangsendringene som skjer nå, sa hun blant annet.