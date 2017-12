Nyheter

– Et nytt uvær er underveis og har skapt problemer i strømnettet på Helgeland. Det meldes om kraftige vindkast og med de siste dagers snøfall er det stor fare for at trær ramler over linjenettet. Våre montører er på vei for feilsøking og feilretting, melder Helgeland Kraft torsdag morgen.

Klokken 10.00 er status at 1.023 kunder er uten strøm på Helgeland, og de største utfallene er i Hattfjelldal.

På Sør-Helgeland er det meldt om brudd mellom Lande og Langfjorden i Brønnøy.