Buss med 40 passasjerer veltet i Bindal

Alle nødetatene rykker torsdag kveld ut til melding om en buss med 40 passasjerer om bord som skal ha veltet ved Holm ferjeleie i Bindal.

Det melder politiet i Trøndelag klokken 21.15.

Ifølge politiet har brannvesenet klokken 21.20 ankommet stedet, og melder at alle passasjerene er ute av bussen. Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader.

Brannvesenet på stedet

– Vi fikk melding klokken 20.58 om at en buss hadde veltet. Den skulle ligge på sida med 40 passasjerer om bord, som slet med å komme seg ut, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Ifølge Volden er brannvesenet på stedet, og alle passasjerer har kommet seg ut av bussen.

– Det er snakk om mindre personskader. Politi og ambulanse er ikke fremme, men vi er nok rundt 15 minutter unna, litt avhengig av føreforhold, sier operasjonslederen rundt 21.30.

To lastebiler av veien

I tillegg til bussen har to lastebiler kjørt av veien på samme sted.

– Er det glatt på stedet?

– Det vet vi ikke, men når tre kjøretøy kjører av veien på samme sted er det nok glatt, sier han.

– Er dette samme to lastebiler som endte utenfor veien tidligere torsdag?

– Det er ukjent for oss, melder sier til oss at to lastebiler har kjørt av veien, sier Volden.

