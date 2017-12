Helse Nord-direktøren fastholder at Bodø må få PCI

Nyheter

- Jeg står fast på min innstilling om at det bør etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.

Møte neste uke

Han har sendt sin sak til styret i Helse Nord RHF. Styret skal i møte 13. desember ta stilling til om det skal opprettes enda et tilbud om PCI-behandling ved hjerteinfarkt i tillegg til PCI-senteret i Tromsø.

Det er tredje gang styret har denne saken til beslutning. Én gang har saken blitt trukket fra møtet, og nå sist i styremøtet 25. oktober ba styret om mer informasjon. Styret ba blant annet om en risikovurdering. Risikovurderingen var klar 30. november og anbefaler at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

Risikoanalyse gjennomført

– Risikoanalysen styret har bedt om er gjennomført. Jeg er tilfreds med at det er foreslått risikoreduserende tiltak som understøtter min innstilling. Jeg ber styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, til beste for våre pasienter, sier Vorland.

