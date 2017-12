Hurtigruten til Russland og Nordvestpassasjen

Nyheter

Ifølge en pressemelding fra konsernet starter turene i august og september 2019. Det blir turer fra Tromsø til Murmansk og Frans Josef Land, og fra Grønland gjennom Nordvestpassasjen til Stillehavet.

Det er neppe tilfeldig at turene gjennom hele Nordvestpassasjen skal gjennomføres med MS «Roald Amundsen», gitt at det var Roald Amundsen som første gang reiste gjennom hele Nordvestpassasjen. Amundsens rute var upraktisk og tidvis gjennom grunt vann, så man får anta at skipet med samme navn velger en litt annen rute.

«Roald Amundsen» blir ifølge Hurtigruten første hybridskipet som seiles gjennom Nordvestpassasjen av et rederi. Amundsens reise tok tre år, mens Hurtigruten skal bruke tre uker.

Turene til Frans Josef Land og Murmansk starter som sagt i Tromsø, og varer 15 dager, med en tur innom fiskeværet Skarsvåg på returen.