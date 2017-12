Advarer mot glatt føre i slutten av uka

Nyheter

Det har vært både kaldt, mildt, snø og regn de siste dagene. Hvordan blir uken som kommer?

– Det er ganske typisk vintervær nå med nordvest og snøbyger. Det vil holde på i dag tirsdag og vinden kan bli ganske frisk, opp mot stiv kuling i forbindelse med bygene, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed hos Meteorologisk institutt.

Onsdag blir det stort sett frisk nordvestlig bris og snøbyger, men skiftende vind.

– Torsdag blir det litt spennende hva som skjer. Det er et lavtrykk som gir mye nedbør på Vestlandet, og nord for det blir det nok en del nedbør i Nordland, det øker også på med sterk vind fra sørøst, som tar ganske bra mange steder sør i Nordland. Det blir i alle fall sterk kuling, og muligens mer. Det kan komme litt mild luft, det er derfor en fare for dårlige kjøreforhold mange steder. Vi får se nærmere på det i morgen, men det kan være lurt å ha det i tankene, advarer Ovhed.

Fredag minker vinden, og det ser ut til at temperaturene i slutten av uka legger set like over nullpunktet, frem til torsdag ligger de like under null.