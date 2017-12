Trøbbel med "Ramtind" gir supplerings-stopp på Tjøtta-Forvik

Nyheter

På ferjesambandet Tjøtta-Forvik må det påregnes innstillinger mandag, melder Torghatten trafikkselskap.

Det er suppleringsruten som inntil videre er innstilt fra avgangen klokken 15.35 fra Tjøtta.

Ifølge TTS er årsaken tekniske problemer på MF Ramtind, som for tiden betjener hovedruten på sambandet for MF Kjella, som er ute med teknisk svikt. Ifølge driftssjef Jarle Rodahl er MF Bognes, som for tiden betjener suppleringsruten for MF Hornstind som er ute på grunn av planlagt verkstedopphold, derfor satt inn i hovedruten og suppleringsruten er innstilt.

Følg skipstrafikken her