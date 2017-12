Redningsselskapet forlenger samarbeid om sikkerhet

Nyheter

Telenor Kystradio og Redningsselskapet har i flere år hatt et nært samarbeid om å trygge kysten for de sjøfarende. Nå styrkes sjøsikkerheten ytterligere ved at de to partnerne mandag signerte en ny samarbeidsavtale.

Sikrer samhandling

Redningsselskapet (RS) er Norge viktigste operative sjøredningsressurs med 50 redningsskøyter langs hele kysten, mens Telenor Kystradio er ansvarlig for all maritim nød- og sikkerhetskommunikasjon.

- Vi er svært glad for å få på plass en ny samarbeidsavtale. Den sikrer fortsatt rask og god samhandling ved at Telenor Kystradio kan fokusere på assistanse- og redningsoppdrag, samtidig som våre medlemmer får bistand på servicetelefonen, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

Servicetelefon

Telenor Kystradio har siden 2013 betjent RS sin servicetelefon (02016) for medlemmene og resten av fritidsbåtfolket. Partnerne har høstet mange gode erfaringer og nå forlenges samarbeidet med ytterligere tre år. Dette vil styrke sjøsikkerheten og kystberedskapen da hver tredje telefonhenvendelse utvikler seg over tid til å bli et assistanse- eller redningsoppdrag.

- Ved at Telenor Kystradio betjener RS sin servicetelefon har man i de kritiske tilfellene allerede direkte kontakt med full oversikt over situasjonen og kan dermed spare tid. Dette er ofte avgjørende for en vellykket redningsaksjon på sjøen, sier Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Samlokaliserer

Et viktig prinsipp med avtalen er at oppgaven med å betjene RS sin servicetelefon skal bygge opp under Telenor Kystradio sin hovedoppgave om å ivareta Norges maritime nød- og sikkerhetskommunikasjon.

Gjennom den nye samarbeidsavtalen forsøker Telenor og RS å jobbe enda tettere for å bedre samhandling og digitalisering med mål om å øke service og sikkerheten for fritidsflåten. Derfor vil personell fra RS samlokaliseres med operatører ved Telenor Kystradiostasjon og Hovedredningssentralenes (HRS) i de mest travle helgene og gjennom sommerferien.

Rikke Lind og Berit Svendsen er overbevist om at tettere samarbeid og bedre samhandling mellom RS og Telenor Kystradio bidrar til en mer robust og effektiv sjøredningstjeneste.

- Samarbeidet mellom RS og Telenor Kystradio er et godt eksempel på hvordan optimal utnyttelse av samfunnets ressurser bidrar til å styrke sjøsikkerheten, kystberedskapen og tryggheten for de sjøfarende, sier Lind og Svendsen.

HRS positiv

RS og Telenor Kystradio er blant hovedrednignsentralenes viktigste verktøy når søk- og redningsaksjoner på sjøen skal koordineres. I 2016 sto RS for 76 prosent av alle oppdragene utført av redningsressursene til HRS på sjøen. Dette har stor samfunnsmessig verdi i form av liv reddet og ikke minst å avverge store materielle og miljømessige katastrofer. Uten redningsskøytenes assistanse ville mange av hendelsene hatt større og mer alvorlige konsekvenser.

- Jeg synes det er flott at Telenor Kystradio viderefører og fornyer avtalen med RS og vi i HRS mener samarbeidet styrker sjøsikkerheten, sier avdelingsdirektør i HRS Sør-Norge, Jarle Øversveen.