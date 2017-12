- Hent pakken din

Nyheter

Post i Butikk over hele landet er nå fylt til randen av pakker, melder Posten, som oppfordrer til at publikum henter pakken sin så snart man har mulighet.

Pakkerekord

Black Friday kombinert med julehandelen fører til en kraftig økning av antallet pakker som venter på å bli hentet. I dag ligger det 100.000 flere pakker på Posten enn for én uke siden – en økning på 50 prosent.

- Over 300.000 pakker er en utrolig mengde. Det er et rekordhøyt antall pakker, og det øker ytterligere mot jul. Jo fortere du henter pakken din, jo bedre er det, oppfordrer pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

En app for papp

Netthandelen øker med rundt 15 prosent i året. Selv om mange pakker blir levert hjem og i postkassen, er det mange som har en pappeske liggende på Post i Butikk.

Posten tipser om sin sporingsapp. Da får man hentemelding med en gang pakken registreres inn på Post i butikk, og man kan også få en ekstra påminnelse når du befinner deg i nærheten av Post i butikk.

Postens frister

Postens sendefrister for julepost er satt i samråd med postverket i andre land. Du må sende innen følgende frister for at posten skal komme fram til julaften:

Brev og små pakker

Norge og Norden: 16. desember

Resten av Europa: 14. desember

USA og Canada: 12. desember

Resten av verden: 5. desember

Pakker

Norge: 16. desember

Norden: 15. desember

Europa og Nord-Amerika: 8. desember

Resten av verden: 1. desember

Posten understreker at datoene er veiledende, og at man også må påregne inntil to dager ekstra på grunn av tollbehandling.