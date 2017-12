Vær obs på glatte veier

Nyheter

Politiet i Trøndelag melder om flere alvorlige trafikkulykker lørdag morgen. For en time siden rykket nødetatene ut til en alvorlig ulykke ved Heimsjøen i Nord-Trøndelag på E6. To personer er bekreftet omkommet i en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Bergingsarbeid pågår, men politiet melder om at veien vil være stengt over lang tid. Trafikken blir omdirigert på motsatt side av Snåsavatnet.

Nødetatene måtte også rykke ut til en trafikkulykke på Skage ved Namsos i dag tidlig på fylkesvei 17. To kjøretøyer kolliderte front mot front, og en person ble sittende fastklemt i bilen. To personer ble kjørt fra stedet i ambulanse, men skadeomfanget er ikke kjent. Politiet melder at det er svært glatt på stedet.

På Sør-Helgeland er fylkesvei 17 mellom Brønnøysund og Sømna stort sett fri for is. Det er særlig de mindre trafikkerte veiene som har mye sørpe og is. Dette gjør det vanskelig å ta seg frem til fots flere steder på Sør-Helgeland. Det kan også være lurt å være ekstra obs også for bilistene enkelte steder.