Coop Sør-Helgelands årsmøte positive til å behandle fusjon

Nyheter

BAnett har tidligere omtalt fusjonsplanene mellom Coop Sør-Helgeland og Coop Nordland (+).

Onsdag gjennomførte Coop Sør-Helgeland sitt årsmøte, og behandlet saken om fusjonen. Årsmøtets representanter sa seg enstemmig positive til å behandle fusjonsavtalen, ifølge en pressemelding fra Coop Sør-Helgeland signert styreleder Wenche Stuvland Knygh.

Coop Helgeland er kritisk

Da BAnett omtalte planene forrige uke inkluderte det kritikk fra Coop Helgeland, som ikke var spesielt fornøyd med å ikke bli inkludert i planene.

– Vi hadde kanskje forventet å bli kontaktet, siden dette er våre nærmeste Coop-naboer, så vi er litt overrasket, sa styreleder Toril Valla i Coop Helgeland til Helgelands Blad.

– Hvilke utfordringer for Coop Helgeland reiser en eventuell sammenslåing nord og sør for dere?

– Det vi tenker, og stiller oss undrende til, er hvorfor man ikke vil se nærmere på en samordning og styrking av lagene på Helgeland – i første omgang. Nå kan vi i stedet få et mer fragmentert Helgeland med ei bru mellom Sør-Helgeland og Bodø. Det er litt rart.

– Coop Helgeland er forvirret

Til dette kommenterer styreleder Knygh i pressemeldingen:

– Vi registrerer at Coop Helgeland er forvirret på grunn av at Coop Sør-Helgeland har fullt Coop Norges strategiplan og valgt Coop Nordland som fusjonspartner. Vi ser også at de er opptatt av hvor hovedkontoret skal ligge. Underforstått at det bør ligge på Mo i Rana og ikke i Bodø. Våre medlemmer er mer opptatt av å ha gode butikker i sitt nærområde enn hvor hovedkontoret ligger, skriver hun.

Da BAnett snakket med Knygh i forrige uke fortalte hun at ingen kommer til å miste jobben på grunn av fusjonen.

Behandles videre i januar

Det fremkommer av pressemeldingen at det vil bli opprettet en egen region med direkte representasjon i Coop Nordlands årsmøte for Sør-Helgeland, og det settes av to plasser inn i Coop Nordlands konsernstyre. Det er ifølge proff.no åtte medlemmer av Coop Nordlands konsernstyre i dag. Fusjonen vil innebære at Coop Sør-Helgeland over to av disse åtte.

Neste steg i prosessen er at Coop Sør-Helgeland skal behandle fusjonen i et ekstraordinært møte i janunar. Også Coop Nordland må godkjenne planene.