"Ramtind" inn på Tjøtta-Forvik

Nyheter

Siste: TTS melder at Tjøtta - Forvik-sambandet går normalt fra klokken 15.30 onsdag. "Hornstind" går suppleringsruten, mens "Ramtind" overtar hovedruten.

De tekniske problemene på "Kjella" er fortsatt ikke utbedret. Onsdag morgen ligger ferja ved Slipen i Sandnessjøen. TTS melder at "Hornstind" betjener hovedruten, mens suppleringsruten er innstilt.

- Vi beklager problemene dette medfører, skriver selskapet.

Like før klokken 11 melder TTS at "Hornstind" vil anløpe Vågsodden på avgang 10.45 fra Tjøtta og 12.05 fra Forvik, men at selskapet må ta forbehold om vind og tidevannsnivå.

Sjekk skipstrafikken her.