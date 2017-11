Vik skole får kantine

Nyheter

Da fikk nemlig familiene melding om oppstart av forsøk med kantinedrift ved Vik skole. Prøvedriften starter mandag 4. desember og varer ut januar.

Gunn Sissel Fredriksen er ansatt som kantinemedarbeider, og målet er å tilby sunne og enkle matretter. Den første uka står salat, suppe, lunsjmuffins og wrap på menyen, og det satses på selvkostpriser.

Samtidig innføres et eget kantinekort, slik at elevene ikke er avhengige av å ta med seg kontanter eller bankkort. Det er et elektronisk betalingskort som lades med penger og som kun fungerer i kantinen.

Markerte MOT på skolen Elevene fikk mat på Vik skole torsdag.