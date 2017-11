NRK felt i PFU for Widerøe-reportasje

Nyheter

Widerøe hadde klagd inn NRK på fem punkter i Vær varsom-plakaten for kanalens dekning av kanselleringene i sommer.

Widerøe klager NRK inn til PFU Widerøes innstillinger i sommer gjaldt ikke bare personellmangel, men også vær og teknisk feil.

Tirsdag ble klagen behandlet av Pressens faglige utvalg (PFU), som kom til at NRK brøt god presseskikk på flere punkter.

Det skriver Medier24.

PFU ble etter diskusjon i utvalget enige om å felle NRK for punkt 3.2, 4.1 og 4.13.

Blant det Widerøe tok opp er at det ble skapt et inntrykk av at over 300 kanselleringer i sommer skyldtes mangel på mannskap og dårlig planlegging. I realiteten var det bare 100 kanselleringer som skyldtes dette, mens andre skyldtes tekniske problemer, vær o.l.

– NRK har klart å rote det til. Det er klønete håndtert, uttalte PFU-medlem Erik Schjenken ifølge Medier24. Schjenken representerer allmennheten i utvalget.