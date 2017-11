Widerøe klager NRK inn til PFU

Nyheter

Det er Medier24 som mandag melder at flyselskapet har klaget. Ifølge nettavisen er det NRKs dekning av Widerøes kanselleringer i sommer som er årsaken til klagen til Pressens faglige utvalg (PFU).

Sammensatt

Reportasjen ble sendt på NRK Nordland og Dagsrevyen 28. juli, og Widerøe mener saken bryter flere punkter i Vær varsom-plakaten, blant annet at reportasjen ifølge selskapet skaper et «et tydelig, ensidig og feilaktig inntrykk av at samtlige kanselleringer skyldes bemanningsmangel og dårlig planlegging», noe som ifølge Widerøe ikke var tilfellet.

I realiteten var årsaken mer sammensatt, og inkluderte også tekniske feil og vær.

Rettelse

«I en sak Dagsrevyen/NRK Nordland sendte 28. juli om Widerøes mange kanselleringer av fly i juli kan det ha framstått som om mannskapsmangel var eneste årsak. Vi vil presisere at en betydelig andel av kanselleringene også skyldtes dårlig vær og tekniske feil. I saken ble det dessuten brukt en uttalelse fra Widerøe som ikke var avklart for bruk i tv-reportasjen, og dette beklager vi», het det i en rettelse NRK Dagsrevyen publiserte to og en halv måned etter publisering.

NRK Nordland rettet tidlig på radio, ifølge Medier24.