Ung kjole-designer ble gratulert av Jan Thomas

Umar Saidowitsch Isaew kommer fra Brønnøysund og går på design og tekstil på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana.

I oktober ble hun og klassen hennes delt i tre grupper med tre jenter i hver og samme oppgave: lag en brudekjole i papir. Umars gruppe lagde en brudekjole inspirert av hennes skisse.

Brudekjolene ble vist på brudeshow i Mo i Rana 27. oktober, og Umar forteller at hun ble overrasket da hun så at kjolen hadde fått utstillingsplass på et bord like ved catwalken.

Hun fikk også møte Kathrine Sørland og Jan Thomas.

- Det var veldig hyggelig å møte ham. Han var veldig hyggelig og morsom, og han synes kjolen var veldig fin, forteller brønnøyværingen.