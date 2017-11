Rundt hundre rein kjørt ned av toget

Nyheter

- Jeg er så arg at jeg nesten blir svimmel, sier reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK Nordland etter å ha mistet 106 hundre rein i togpåkjørsler denne uka.

Det skal ha skjedd over flere dager: 26 dyr onsdag, 15 fredag og hele 65 reinsdyr lørdag. Dyrene ble påkjørt i nærheten av Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen.

Kappfjell sier han hadde varslet Bane NOR om at dyrene var på dette stedet, så toget kunne kjøre langsomt forbi. Områdedirektør Thor Brækkan beklager ifølge NRK at en teknisk svikt gjorde at denne beskjeden ikke kom fram.