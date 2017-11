Slipper å dekke til ølet på kveldstid

Nyheter

Driftsstyre I har enstemmig vedtatt, etter rådmannens innstilling, å fjerne kravet i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer til at butikker skal dekke til alkoholholdige drikkevarer i tidsrommet der det ikke er lovlig med salg.

Saksbehandler Kåre Johan Råbakk forklarte at, blant annet, nye elektroniske kassesystemer, som automatisk låser for salg av alkohol utenfor de lovlige tidspunktene, har gjort at administrasjonen har endret standpunkt.

Det nye vedtaket endrer dette kravet, som butikkene mener skaper mye ekstraarbeid, til en oppfordring om å dekke til i turistsesongen for å unngå feiltolkninger fra utenlandske turister.