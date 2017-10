Registrene utsetter tildeling av leiekontrakt

Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo melder tirsdag morgen at Brønøysundregistrene utsetter tildelingen av leikontrakten fra tidlig i november til tidlig desember.

- Brønnøysundregistrene har de siste ukene vært i mange møter med våre to tilbydere av nybygg. Dette for å sikre best mulig grunnlag for å gi en anbefaling til Nærings- og Fiskeridepartementet om valg av tilbyder. Tiden er brukt til forhandlingsmøter, skriver hun.

- Vi har fått stilt avklarende spørsmål og sjekket ut at mottatte tilbud er i henhold til kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget. Dette arbeidet er krevende. Vi ser at både vi og tilbyderne har behov for mer tid til å forhandle om alle de tekniske og juridiske detaljene, slik at tilbyderne har tilstrekkelig grunnlag til å utforme reviderte tilbud. Tildeling skjer derfor ikke tidlig i november som opprinnelig planlagt, men 2. desember. Signering av kontrakt vil i ny tidsplan skje i midten av desember.

- Har Clemens Eiendom/Ferd tatt rettslige skritt etter å ha falt ut av konkurransen?

- Nei, Clemens har ikke tatt kontakt med oss når det gjelder rettslig skritt, svarer Mette Siri Brønmo.

