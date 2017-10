Helgeland Kraft advarer mot «useriøse telefonselgere»

Det melder selskapet i en pressemelding onsdag.

Ifølge nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft har selskapet fått melding fra kunder om telefonselgere som skal ha oppgitt feilaktig informasjon.

– Vi har fått melding fra kunder om at selgere fra enkelte andre leverandører oppgir at de har inngått samarbeid med Helgeland Kraft. Dette er ikke tilfelle, sier Valla i pressemeldingen.

Ifølge ham gjør telefonselgerne dette for å lokke til seg nye kunder, ved å forteller kunder hos Helgeland Kraft Strøm at de har inngått en samarbeidsavtale med Helgeland Kraft. Dette er ifølge Valla ikke riktig.

– Selgerne henviser til at du kan kjøpe strøm fra dem og nettleie fra Helgeland Kraft og få det på samme faktura. Dette er riktig, siden Helgeland Kraft Nett som nettleverandør leverer gjennomfakturering, sier Valla. Han understreker imidlertid at dette ikke er snakk om et samarbeid med en enkelt aktør. Alle nettselskap plikter å gi alle strømselskap samme muligheter. Det betyr ikke at vi samarbeider med noen av disse selskapene, men oppfyller myndighetenes pålegg om gjennomfakturering, sier han.

Ifølge Valla er det ikke uvanlig at selgere fra ulike strømselskaper tilbyr rabatter og spesialavtaler for strøm, men han legger til at det er noen selgere som er mindre seriøse enn andre, og at man bør være kritisk til informasjonen man får.