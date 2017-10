Siv Mossleth (Sp) til transport- og kommunikasjonskomiteen

Mossleth, som var Senterpartiets andrekandidat i Nordland, er valgt inn på Stortinget for første gang.

Transport og kommunikasjon

Nå har Senterpartiets stortingsgruppe konstituert seg, og med nesten doblet nasjonal oppslutning skulle 19 representanter fordeles på komiteene i Stortinget.

Mossleth skal de neste fire årene arbeide i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Transport og kommunikasjon er ekstremt viktig for nordlendingene, sier hun.

– Stort ansvar

Hun mener dette er saksfelt som er særlig viktige for folk i Nordland.

– Det er et stort ansvar å sitte i en komité med saker som betyr så mye for folk i hjemfylket mitt. I tillegg har jeg hjertesakene mine, som forvaltning, makt og arbeidsplasser lokalt. Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang, sier hun.

Hun har også tilknytning til Sør-Helgeland, mannen hennes er fra Velfjord, og selv har hun pleid å jakte der.

Fra Hongset til Stortinget Nyvalgt stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) bruker fritida si på jakt og molteturer i Velfjord. Hun har ikke gitt opp jakta på regjeringsmakt.

Fra samferdsel til kommunalkomiteen

Én som har litt erfaring med transport og kommunikasjon er tidligere samferdselsråd Willfred Nordlund (Sp). Han var partiets førstekandidat, og har også blitt tildelt komité, nemlig Kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Det er en spennende komite å starte sitt virke i som representant. Det er et meget vidt og tungt saksfelt komiteen har ansvar for. Komiteen har ansvaret for ting som er meget viktig for innbyggerne i Nordland, deriblant hvor mye penger kommunene og fylket får til å drive samferdsel, skoler og eldreomsorg for. I tillegg ligger også innvandringspolitikken her. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sier Nordlund.