Margunn Ebbesen ble grillet om nybygg på direkten hos Dax 18

I tirsdagens Dagsnytt 18 møttes stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) og brønnøyordfører Johnny Hanssen til debatt om Brønnøysundregistrens nybygg. Det aktuelle temaet var naturlig nok nyheten om at forprosjektet til Statsbyggs prosjekt for nybygg, som opprinnelig skulle koste 30 millioner kroner, endte opp med å koste tre ganger så mye, 90 millioner kroner. Og på det tidspunktet besluttet næringsminister Monica Mæland (H) å skrinlegge Statsbyggs prosjekt, og heller legge prosjektet ut på anbud.

Signalbygg

– Brønnøy kommune i Nordland får ikke signalbygget de har gledet seg lenge til, innledet Dax18-programleder Fredrik Solvang debatten mellom stortingsrepresentanten fra Brønnøysund og brønnøyordføreren, og stilte følgende spørsmål til Hanssen.

– Er du mest lei deg fordi du ikke får et skinnende og nytt signalbygg midt i sentrum?

– Ja, nei. Jeg tror nok det er et flott bygg vi får, og er glad for det. Det som opprører meg mest er at man nå får tallene på bordet, at man har brukt nitti millioner på å forprosjektere, nærmest gjøre det klart for bygging, og så finner man ut at man vil starte på nytt igjen.

– Prislappen for selve tegningene ble altså ikke kjent før nå? spurte programleder Solvang.

– Vi fikk høre at forprosjektet skulle koste 30 millioner, og det mente vi hørtes urimelig mye ut den gangen, og når vi får kostnadene nå på nitti millioner. Det opprører meg ganske mye at man bruker så mye penger, og kaster nærmest alt på båten, jeg har ikke ord, sa Hanssen, som la til at han og rådmannen nok hadde hatt et forklaringsproblem om man hadde gjort noe lignende i Brønnøy.

Det blir bygg

Så kom turen til Margunn Ebbesen.

– Hva er dette fornoe, man stopper et prosjekt man har brukt nitti millioner kroner på å utrede? spurte Solvang.

– For det førte har vi ikke stoppet prosjektet, det blir jo et bygg i Brønnøysund, det blir jo et registerbygg.

– Får man brukt tegningene? skjøt programlederen inn.

– Nei, nå er det private aktører som leverer sine prosjekter på å bygge et billigere bygg,

Bruke penger mer fornuftig

– Må de begynne på nytt?

– Det er jo private tilbydere som kommer med sine nye tegninger. Johnny Hanssen har sett tegningene og vet hvordan de vil bli, vi andre har ikke det. Han har selv uttalt til Brønnøysunds Avis, og som han sa nå, at det blir nok fine bygg, flotte bygg. Jeg tror det er det som er det viktigste. Staten så at det ble et mye mye dyrere bygg enn det var prosjektert til i begynnelsen. Man sa en milliard i begynnelsen, og så har man funnet ut at det blir en og en halv milliard. Da sa regjeringen stopp, her må vi heller se om vi fikk bygd billigere og bruke skattebetalernes penger mer fornuftig. Nå har vi fått inn to gode tilbud som er billigere enn annslaget fra Statsbygg, sa hun.

– Margunn kommer inn på sakens kjerne. At man plutselig oppdager at det blir en og en halv milliard. Og da har man brukt nitti millioner på å utrede et nytt bygg i Brønnøy. Det er dette vi snakker om, skattebetalernes penger. Hvorfor måtte det gå så lang tid, hvorfor måtte man bruke nitti millioner på å finne ut at et bygg kostet en og en halv milliard, og ikke en milliard?

Måtte man bruke 90 millioner?

Det mente Solvang var et så godt spørsmål at han sendte det videre til Ebbesen.

– Når man finner ut at det blir så mye mer kostbart, så er det viktig at man stopper opp.

– Og det finner man ikke ut før det har gått med nitti millioner da?

– Det er når man har gjort forprosjekteringen man finner ut kostnaden, det er det samme med alle prosjekt som og i brønnøy kommune, vi har hatt noen prosjekt i Brønnøy kommune, Johnny, ikke sant, som har vist seg å være mye mye dyrere enn det man hadde tenkt i utgangspunktet. Det er klart at her hadde staten muligheten til å sette en fot ned i bakken og si at dette blir for kostbart. Nå har vi muligheten til å bruke mindre av skattebetalernes penger, og vi får et godt bygg.

Gjentok spørsmål

Solvang bestemte seg da for å få et svar fra Ebbesen på hva bygget vil koste nå.

– Hva skal det nye koste?

– Forprosjektet har også gitt staten mulighet til å si noe i forhold til anbudsinnhentingen til de private aktørene..

– Hva skal det koste?

– Det er de som skal bygge et bygg..

– Hva skal det koste nå?

– Vi skal bare betale..

– Hva skal det koste nå?

– Vi skal bare betale en leiesum til den private aktøren.

– Ikke vi som skal bygge

– Hva skal det koste den private aktøren?

– Vi betaler en leiesum i dag. Og det er mye mer gunstig for staten å betale en leiesum..

– Vil du ikke si hvor mye det skal koste å bygge det?

– Nei, fordi det er jo ikke vi som skal bygge det, det er en privat aktør som skal bygge det, han skal få en leiesum fra staten, og da er det viktig at de kommer snarest mulig i gang med å bygge det nye bygget, det tror jeg Johnny Hanssen og er interessert i, sa Ebbesen.

900-1.800 millioner i total leie

– Dette høres ut som en god plan, Johnny Hanssen? spurte Solvang.

– Det er ingen tvil om at vi må få dette bygget på plass så snart som mulig. Men vi vet også at i det nye anbudet skal det koste mellom 30 og 60 millioner per år, i 30 år. Det vil si en sum mellom 900 millioner og 1,8 milliarder over 30 år. Så hvor mye billigere det blir vil jo vise seg når vi er ferdig med diisse rundene og sitter igjen med en aktør som må begynne på nytt med regulering. Likevel, etter 30 år, sitter man igjen uten å eie et bygg.

– Der har vi kanskje en grunn til at du ikke ville svare meg på det spørsmålet, Ebbesen?

– Jeg kan ikke svare på hva summen skal bli, men uansett kan du ikke sammenligne en leiekostnad, den får du uansett om du betaler til en privat aktør eller leier hos Statsbygg, du må betale husleie til Statsbygg og, sa hun før Dagsnytt 18 gikk over til nytt tema.