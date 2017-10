Vinden hindrer flyavgang

Morgenflyet til Trondheim har ikke tatt av enda grunnet sterk vind i dag. Og flyet som skulle komme fra Bodø kl. 11.00 er innstilt.

Politiet melder at vinden skaper problemer flere steder i Nordland. De ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sikres.

Ifølge Yr.no blåser det nå liten kuling 13 m/s fra sør-sørøst. Passasjerer har fått opplyst at sterk sidevind ikke gjorde det tilrådelig å lette fra Brønnøysund klokka 07.

