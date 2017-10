Mandagens tre første flyavganger innstilt

Siste: Også flyet til Trondheim, som skulle gå klokken 11.20 ble innstilt.

'Morgenflyet til Trondheim er innstilt grunnet sterk vind, og det samme gjelder flyet som skulle ta av fra Brønnøysund til Bodø klokken 09.15. Ankomsten fra fylkeshovedstaden kl. 11.00 er også innstilt.

Politiet melder at vinden skaper problemer flere steder i Nordland. De ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sikres.

Passasjerer har fått opplyst at sterk sidevind ikke gjorde det tilrådelig å lette fra Brønnøysund klokka 07.

