Vinden stopper "Hornstind"

TTS tok lørdag værforbehold for ferjestrekningen Horn Andalsvåg, og lørdag kveld melder selskapet at avgangene kl. 20.55 og kl. 22.15 bli innstilt på grunn av sterk vind. Strekningen betjenes for tiden av nyferja Hornstind.

Meteorologisk institutt har sendt ut kulingvarsel for strekningen Rørvik-Bodø, med sørøstlig periodevis stiv kuling 15 m/s utsatte steder lørdag og søndag. Klokken 18.00 blåste det frisk bris, 9,5 m/s fra øst-sørøst ved Brønnøysund lufthavn, hvor flytrafikken har gått som normalt lørdag.

Følg skipstrafikken her.