TTS og Registrene innleder om linjekutt

Det var forrige torsdag det ble klart at fylket foreslår å legge ned teknikk og industriell produksjon (TIP) samt medier og kommunikasjon på Brønnøysund videregående skole (BVS). Om dette vedtas blir det tredje linje som legges ned i Brønnøysund på to år, etter at design og håndverk ble vedtatt nedlagt i fjor.

Forslaget har møtt motbør fra rektor og rådgivere, elever på TIP, alle ordførerne på Sør-Helgeland, flere lokale næringslivsaktører og Helgeland opplæringskontor.

Dette tar Brønnøy næringsforum tak i, og onsdag arrangeres det møte om spørsmålet i auditoriet på BVS.

– Næringslivet i regionen har kommet i en krevende situasjon dersom studietilbudet ved BVS endres slik det fremkommer i et høringsutkast fra Nordland fylkeskommune. Brønnøy næringsforum har registrert medlemmenes utfordringer, og med bakgrunn i disse, inviterer vi til et møte for å belyse saken, sier leder for Brønnøy næringsforum, John Arne Warholm.

Målet med møtet er å få belyst konsekvensene av at forslaget vedtas overfor ansvarlig myndighet.

Før møtet er det innledning med følgende innledere:

Kai Myrvang , Rektor ved BVS

Kristian Warholm, Styreleder Sør Helgeland Opplæringskontor.

Stein Andre Olsen, Administrerende direktør i Torghatten Trafikk Selskap.

Jan Tore Nilsen, Avdelingsdirektør Brønnøysund Registrene.

Det blir kaffe og enkel servering.