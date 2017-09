Trist over bråk i Ap: – Fikk lyst til å kaste TV-en ut av vinduet

Det skriver VG lørdag.

Bakgrunnen er at Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen ble byttet ut med Ap-nestleder Trond Giske. Dette har blitt møtt med sterk kritikk fra flere, blant annet flere kvinner og menn i Arbeiderpartiet, i det som av riksmediene omtales som et kvinneopprør i partiet.

Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg valgte å slutte som rådgivere i partiet på grunn av dette.

– Det siste Ap trenger

Den tidligere fiskeriministeren og stortingsrepresentanten fra Bindal reagerer på dette.

– Jeg er fryktelig trist og lei meg over hvordan enkeltpersoner herjer med partiet, bare fordi en person ikke får den rollen hun helst vil ha i Stortinget. Det er det siste vi trenger etter et dårlig valgresultat, sier hun til VG.

Ville kaste TV-en ut av vinduet

Hun utdyper videre:

– Jeg blir sint på alle som gjør en sak av dette. Det mest normale etter fire år, er jo at man rokerer på posisjonene. Det er mange som ønsker seg posisjoner og ikke får dem, sier Berg-Hansen ifølge VG.

Til VG uttaler hun at saken gjøres større enn den trenger å være.

– At det skal bli første sak på Dagsrevyen at to rådgivere slutter i jobben, det skjønner jeg ikke. Jeg fikk lyst til å kaste TV-en ut av vinduet da jeg så det. For det synes jeg virkelig ikke den saken fortjener, sier hun.

Roper fra hornet på veggen

På spørsmål om denne debatten er skadelig for partiet svarer hun:

– Jeg roper fra hornet på veggen. Men jeg er medlem i partiet, og det skal jeg være til jeg dør. Jeg håper og ber om at folk besinner seg og ser hva som gagner partiet. Ikke minst av respekt for våre hardtarbeidende medlemmer. Dette er ikke Ap verdig, sier hun til VG.