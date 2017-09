Drømme-høstvær i en uke

Torsdag er det vakkert høstvær på Sør-Helgeland - og det fortsetter. Meteorologene melder ikke annet enn finvær i ni dager framover.

På langtidsvarselet for Brønnøysund er det superstabilt: I helgen blir det sol med noen få skyer, etter det kommer seks dager med skyfri himmel. Nedbør er det ikke snakk om, og temperaturene vil ligge stabilt på 15 grader, synkende mot 14 om en ukes tid.

Adresseavisen skriver at finværet skyldes et superhøytrykk over de vestlige delene av Russland. Det er så kraftig at det stenger ut alle lavtrykk fra Norskehavet. Superhøytrykket vil etter hvert bevege seg mot Bottenviken, og det vil ikke svekke seg før tidlig i oktober.