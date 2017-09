Brønnøyspeiderne på høsttur

De fleste årene har alle Brønnøyspeiderne i alle aldre reist på en høst tur. I år gikk turen til Sandnessjøen og Alstahaug.

50 speidere og noen foreldre dro av sted lørdag morgen med kurs for kulturbadet i Sandnessjøen. Vel fremme der nøt vi nesten tre gode timer i de forskjellige bassengene . Noen modige hoppet fra høyeste stupetårn, mens andre nøt varmen i boblebadet.

Etterpå dro vi direkte til Vikingmuseet, hvor vi ble tatt imot av flere vikinger. Speiderne fikk kle seg ut som vikinger og fikk låne sverd og skjold, vi fikk kunnskap om historien fra vikingtiden både i Sandnessjøen og også til dels her hos oss på Torget (Torgar).Fantastisk god fiskesuppe og ville bær med vaniljesaus smakte utrolig godt, og leker fra vikingtiden var populært for alle aldre.

Etter ei natt på Bjarnetjønna skole fortsatte vi med å lære om vår fortid på Peter Dass-museet og om vår lokale natur på en flott natursti som museet hadde.

Vår tidligere prost Even Borch samt Erling Saus kom på søndagen, vi hadde fått låne gamle ærverdige Alstahaug kirke og sammen med alle speiderne lagde de en flott gudstjeneste.

Vi rakk å grille oss et måltid mat før vi var så heldige å dra hjem med nyferja Hornstind til Forvik.

Vi i Brønnøyspeiderne har et variert program og har tilbud for alle fra 1. klasse og opp til 25 år, fordelt på fire alders grupper . I tillegg har vi patruljen De makalause, som er ungdom og voksne med funksjonshemminge. Vi ønsker å være et tilbud som alle kan trives med, bygd på fem grunnpilarer: friluftsliv, personlig utvikling, fellesskap, samfunns-engasjement og kristen tro.

Vi i Brønnøyspeiderne legger stor vekt på internasjonalt fellesskap og har venner blant annet i Sri Lanka, Nord-Russland, Burundi, Polen, Danmark og Sverige som vi besøker og som besøker oss.

Vi er mange , men tar gjerne imot flere nye medlemmer nå i høst.

Kirsten Østergård

Gruppeleder i Brønnøyspeiderne