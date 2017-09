Kiwi best i Nord-Norge

Kiwi åpnet butikk i Brønnøysund mai 2011. 16 måneder senere innrømmet regionsjefen for Kiwi Midt-Norge at butikken fortsatt ikke drev i pluss, men han sa at butikken hadde en positiv trend.

- 24 prosent vekst

Søker man på regnskapet til Kiwi i Brønnøysund, så får man konsernregnskapet til Kiwi-butikkene. Ifølge en pressemelding fra kjeden hadde imidlertid Kiwi i Brønnøysund en omsetningsvekst på 24 prosent i fjor. I helgen ble butikken kåret til Nord-Norges beste Kiwi-butikk i konkurranse med 28 andre butikker. Butikksjef Arnt Kåre Vågan er svært fornøyd med førsteplassen.

– Dette er moro! Jeg er veldig stolt over gjengen som jobber her og innsatsen de gjør hver dag, sier han i kjedens pressemelding.

Han har vært butikksjef for Kiwi Brønnøysund siden butikken åpnet og leder et team på 14 ansatte.

Roser laget

Prisen for beste butikk ble delt ut under årets Kiwiade, dagligvarekjedens største internarrangement. Under arrangementet samles alle butikksjefene i hele landet. Som regionssjef har Stein Atle Falck ansvar for alle Kiwi-butikkene i Nord-Norge. Han mener Arnt Kåre Vågan og laget hos Kiwi Brønnøysund har all grunn til å være stolte.

– Kiwi Brønnøysund med Arnt Kåre i spissen har levert særdeles bra over en lang periode, og viser godt lagspill. Arnt Kåre er både godt likt og godt kjent blant kundene. Butikken scorer både høyt på kundelojalitet og leverer god vekst, sier han.

Vinneroppskriften

Vinnerne i Kiwiaden kåres ikke bare på grunnlag om omsetningstall, også kundetilfredshet, samfunnsansvar og lagarbeid er blant kriteriene. Arnt Kåre Vågan mener at samholdet blant de ansatte er en viktig del av vinneroppskriften.

– Alle som jobber her har bidratt til å bli et vinnerlag. Vi er en veldig bra gjeng som hele tiden jobber sammen for å bli enda bedre.

Kiwi Brønnøysund er allerede klare til å ta fatt på neste målsetning.

– Nå skal vi bli hele Norges beste Kiwi-butikk. Det er et enda trangere nåløye, men både jeg og de ansatte er klare for å gjøre vårt ytterste, sier Vågan.