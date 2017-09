Han er årets sykepleier i Nordland

Det er Norsk Sykepleierforbund i Nordland som hvert år deler ut denne prisen.

- Som sykepleier er Torkjell en komplett pakke. Han er en stor ressurs for alle rundt seg. Prisen er så velfortjent og vi er utrolig stolte av kollegaen vår, sier Gerd Mona Nilsen, avdelingsleder på medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, i Helgelandssykehusets pressemelding.

Fra første dag

Nilsen beskriver prisvinneren som dyktig, engasjert, kunnskapsrik og svært omsorgsfull overfor pasienter, pårørende og kollegaer.

- Torkjell utmerket seg med det samme han kom til oss. Han har så mange gode egenskaper, og gjør en fantastisk jobb for pasienter og pårørende. Det er et løft for hele avdelingen at han vinner, og vi er stolte og glade på hans vegne, sier Nilsen.

Rørt og glad

Selv visste Skogly ikke engang at han var nominert til prisen.

- Jeg ble overrasket, rørt og glad på samme tid. Jeg synes jeg har en fantastisk jobb, og blir glad når jeg får høre at min innstats gjør en forskjell - først og fremst for pasientene og de pårørende, men også for avdelingen og arbeidskollegaene, sier nordlandsvinneren.

28-åringen var ferdig utdannet sykepleier i 2013, men hadde før det vært innom fag både på NTNU og lærerskolen. Selv mener han den viktigste egenskapen til en sykepleier er evnen til virkelig å være til stede for pasienter og pårørende og se dem i den situasjonen de er i.

- Jeg jobber i palliativt team, og står dermed nært pasienter og pårørende i deres siste tid. Jeg synes det er givende å kunne hjelpe andre mennesker, å møte dem der de er i livet. Det handler om å ta seg tid og å lytte, sier han.