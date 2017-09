BBU advarer foreldre mot mobilapp, men det er mer

Brønnøysund barne- og ungdomsskole advarer mot appen, som i begynnelsen av august var nummer to på topplisten over mest nedlastede gratis apper i norske Apple Store, ifølge Digi.no.

«Mobbe-app»

Appen, som i utgangspunktet er tenkt å være en løsning der ansatte kan gi tilbakemeldinger anonymt til sjefen sin, har ifølge Digi.no fått økenavnet «mobbeappen». Det er ikke første gang løsninger der man kan skrive anonymt til andre får en slik kritikk. I 2013 tok Trønder-Avisa det steget å lansere en «Nok e'nok»-kampanje mot nettstedet Ask.fm, som ga brukerne samme muligheter, også da grunnet mobbing.

– Det er kommet bekymringer knyttet til en ny app som ungdomsskoleelever har tatt i bruk. Appen heter Sarahah og er en app som gjør det mulig å komme med anonyme meldinger til hverandre. Denne appen er blitt brukt til å sende stygge meldinger og blir referert som en ny mobbeapp, opplyser skolen, og har følgende klare råd:

– Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med sine ungdommer om dette og få appen slettet.

– Kritisk til denne appen

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) advarer også mot appen.

– Dette er en app jeg personlig er kritisk til, sier Hans Marius Tessem som leder Slettmeg-tjenesten ifølge NorSIS.

– For det første – kan man ikke si noe ansikt til ansikt, så bør man holde seg for god til å si det. Det andre er i hvilken grad man skal utsette seg selv for denne appen. Når det er laget en app for å gi tilbakemeldinger om deg som person, så vet vi at det stort sett vil komme negative tilbakemeldinger. Når man gjennomfører spørreundesøkelser, og man åpner for fritekstkommentarer, og det kommer inn en negativ kommentar – så gis den ofte uforholdsmessig mye vekt. Slik vil det også være med denne appen. Om man har 500 venner som ikke sier noe negativt til deg, og en person sier noe negativt, så vil all vekt legges til den ene negative kommentaren. Jeg vil derfor anbefale folk å ikke utsette seg for denne appen, avslutter Hans Marius Tessem.

Stjeler privat informasjon?

Mens appen øyensynlig har anonymitet som et mål, kan det se ut til at dette ikke nødvendigvis er sluttresultatet.

Ifølge The Intercept, en amerikansk gravende nettavis med fokus på teknologi, kan appen stjele kontaktinformasjonen fra adresseboken på smarttelefonen.

Avisen siterer 27. august en senioranalytiker for IT-sikkerhetsselskapet Bishop Fox, som oppdaget at Sarahah-appen laster opp privat informasjon. Hans telefon er utstyrt med software som overvåker internettrafikken apper har, og han kunne derfor se hva appen gjorde.

– Så snart du logger deg inn i appen sender den alle epost- og telefonkontakter lagret i Androids operativsystem, sier han til The Intercept.

Han kunne senere bekrefte at det samme skjedde med Apples iOS, men da etter å ha spurt om tilgang til kontaktene. Ifølge ham vil appen også sende kontaktene på nytt etter en stund, for å få med eventuelle nye kontakter som er lagt til siden.

Appens skaper, Zain al-Abidin Tawfiq, har etter The Intercepts sak uttalt på Twitter at denne funksjonen skal fjernes fra appen, og var tenkt som en «finn dine venner»-funksjon.