– Ser mange farlige situasjoner

11. september sendte Kirkealleen Velforening et åpent brev til Brønnøy kommune ved ordfører Johnny Hanssen om trafikksituasjonen i Kirkealleen.

Sender brev

«Vi er informert om at det er lagt fram interpellasjon for kommunestyret den 20. september vedrørende trafikksituasjonen i Kirkealleen, og ønsker å komme med våre innspill i denne saken.

11.09.17 hadde vi et møte for beboere i Kirkealleen Velforening og Høgåsen Velforening. I tillegg møtte en representant for Sørbyen Velforening. Det var brei enighet om at trafikksituasjonen i Kirkealleen ikke er bra. Skilting om gjennomkjøring forbudt blir ikke overholdt av alle, spesielt ikke siden alternative veivalg har fartsdumper, noe Kirkealleen ikke har. Vi opplever mye trafikk i tidsrom hvor barn og andre myke trafikanter ferdes i Kirkealleen, og vi opplever at store kjøretøy som lastebiler, busser og traktorer også benytter veien for gjennomkjøring. Vi registrerer også at mange ikke overholder fartsgrensen på 30 km/t og har vært vitner til mange farlige situasjoner og nesten-ulykker.

Flere beboere har vært i kontakt med kommunen og politiet, uten at veisituasjonen har blitt gjort noe med. Det har vært utført noen gjennomkjørings-kontroller av politiet, noe som bare har en forbigående effekt. Vi ønsker at det blir satt inn tiltak for å redusere trafikken i gaten.

Tidligere har det blitt forsøkt å få Kirkealleen stengt i sørenden. Noe som ifølge kommunen ikke lar seg gjøre, da det ikke er mulighet for å lage til snuplass. Siden det nå er kommet inn klage på trafikksituasjonen i Masterberggata, ønsker vi at det vurderes å stenge avkjøringen i fra fylkesveien sør for krysset ved Masterberggata, Kirkealleen og Farmenveien. Eventuelt å stenge nærmere krysset, sånn at det er mulig å kjøre inn fra fylkesveien for de som skal til omsorgsboligene på Tautra. Hvordan dette på best mulig måte kan løses må være opp til kommunen, med tanke på om beboere i området skal kunne passere en bom-løsning med bil, om nødetater, renovasjon osv. skal kunne passere en bom-løsning, eller om man skal stenge for all trafikk og kun la myke trafikanter passere. Representantene for Høgåsen Velforening og Sørbyen Velforening som deltok i møtet, stiller seg bak dette forslaget.

Hvis stenging av veien overhodet ikke lar seg gjennomføre, ønsker vi at kommunen etablerer fartsdumper i Kirkealleen for å få ned gjennomkjøringen og farten. Men det øverste ønsket vårt er avstenging for innkjøring i sørenden av veien.»

Brevet er signert av Tonje M. K. Almendingen på vegne av velforeningen.

Saltermark tar opp

Interpellasjonen de viser til er det Steve Saltermark (SV) som fremmer.

Saltermark nevner først Sørbyen Vels ønske om innskrenkninger av gjennomgående trafikk i Masterberggata og Ytre Høgåsvei.

– Beboere i Kirkealleen og Innerveien har gitt uttrykk for at de samme utfordringene er til stede der. Hva kan kommunen bidra med, på kort og lengre sikt, for å tilrettelegge for en god og framtidsrettet trafikkutvikling i byområdet.

Saltermark har tidligere tatt opp parkeringsforholdene i Brønnøysund sentrum. Da svarte administrasjonen i kommunen at de neppe har råd til parkeringsvakt.

– I vinter og vår ble det fra ulike hold tatt opp problemer rundt forholdene ved parkeringsplasser for bevegelseshemmede og av- og påstigningsmuligheter for drosjer ved Amfisenteret. Kan ordføreren informere om hva som gjøres for å bedre forholdene på disse områdene? spør Saltermark.